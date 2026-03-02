Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç, S.Ç. ve Y.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak