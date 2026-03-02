Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç, S.Ç. ve Y.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.