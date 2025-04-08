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Hatay'da Hafif Ticari Araç Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

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Hatay'ın Payas ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Payas ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

N.T. idaresindeki 06 LH 841 plakalı hafif ticari araç, Karbeyaz Mahallesi'nde su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki M.G. sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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