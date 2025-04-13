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Hatay'da Gökyüzünde Muhteşem Ay Halesi Görüntüsü

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Hatay'da akşam saatlerinde beliren ay halesi, bulutlu havaya rağmen herkesi büyüledi. Vatandaşlar, kartpostallık görüntü karşısında hayranlık içinde kaldıklarını ifade etti.

Ayı çevreleyen hale görüntüsü mest etti

Hatay'da gökyüzünde ay halesi görüntülendi

HATAY - Hatay'da havanın kararmasıyla birkaç saat boyunca kendini gösteren ay halesi mest etti.

Hatay'da akşam saatlerinde dikkat çeken bir görüntü oluştu. Her geçen dakika kendini belli eden ay halesi ortaya kartpostallık bir görüntü çıkardı. Havanın bulutlu olmasından dolayı zaman zaman görünen hale görünümü vatandaşları hayran bıraktı.

Gökyüzünde beliren görüntünün kendilerini hayran bıraktığını ifade eden vatandaşlar, mest olduklarını söylediler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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