Hatay'da 9 göçmen yakalandı; 1 organizatör tutuklandı

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip sonucu Belen- İskenderun kara yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde 9 göçmen yakalandı, olayla ilgili bir organizatör şüphelisi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ardından Belen- İskenderun yolu üzerinde yapılan fiziki takip sonucu bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 organizatör, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

SÜRÜCÜYE 102 BİN 700 TL PARA CEZASI

Ekiplerin yaptıkları operasyonda otomobil sürücüsüne trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 102 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı ve söz konusu aracın trafikten men edildiği belirtildi. Yakalanan 9 göçmen yapılan işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı