Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı. Emniyet güçleri, Antakya-Belen kara yolunda durdurdukları araçlarda Suriye uyruklu 12 göçmeni tespit etti. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya- Belen kara yolunda 2 hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 12 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.