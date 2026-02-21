Haberler

Hatay'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklanmıştır. Ekipler, bir kamyonet içerisindeki gizli bölmede saklanan kaçak göçmenleri tespit etti.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Arsuz-İskenderun kara yolunda bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasına yapılmış ve hayvan dışkısıyla kamufle edilmiş gizli bölmede 19 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Salim Taş
