Hatay'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklanmıştır. Ekipler, bir kamyonet içerisindeki gizli bölmede saklanan kaçak göçmenleri tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Arsuz-İskenderun kara yolunda bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetin kasasına yapılmış ve hayvan dışkısıyla kamufle edilmiş gizli bölmede 19 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.