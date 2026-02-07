Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin aralarında 10 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu düzenli göçmenleri yurda yasa dışı yollarla getirdikleri belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya Çevreyolu Kuzeytepe Kavşağı ile Antakya-Reyhanlı kara yolunda 2 otomobili durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.