Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki E.M., sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yeniyurt Mahallesi sahilinde denize giren E.M. (19), boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan