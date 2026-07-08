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Boğulma tehlikesi geçiren genci Sahil Güvenlik kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren genci Sahil Güvenlik kurtardı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki E.M., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren E.M. (19), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Dörtyol Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, suda çırpınan E.M.'yi kurtarıp, kıyıya ulaştırdı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.M., 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. E.M., Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada E.M.'nin kurtarıldığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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