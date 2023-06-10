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Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Mustafa Emre Kürkçü - Güncel

İçişleri Bakanı Hatay Güncel Haberler

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