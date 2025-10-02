Haberler

Hatay'da Gazze'ye Destek İçin Etkinlik Düzenlendi

Hatay'da Gazze'ye Destek İçin Etkinlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki limanda, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze'ye destek sloganları attı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Gazze'nin yanındayız mesajı verdi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde çok sayıda tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için tur düzenledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için ilçedeki limanda Filistin'e Destek Platformu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar Türk ve Filistin bayraklarıyla, Gazze'ye destek sloganı attı.

Grup adına konuşan Feridun Özdemir, dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını söyleyerek, "Katil ve zalim bir devletin tüm Akdeniz'de korsanlık, haydutluk yapmasına göz yuman, ses çıkarmayan tüm dünya devletleri bu suça ortaktır. Başta Amerika olmak üzere İsrail'e destek veren, silah veren, yardım eden tüm devletler Akdeniz'in korsanlarıdır. Gazze'de çocuk, bebek, yaşlı, hamile kadın öldüren İsrail, şimdide Akdeniz'de haydutluk yapıyor. Akdeniz'i kaosa sürüklüyor" dedi.

'MEDENİYETLER ŞEHRİ HATAY SUSMUYOR'

Programda konuşan İl Müftüsü Mevlüt Topçu ise "Biz burada, Gazze'nin yanındayız. Onlar selamete ulaşana kadar, bu direnişimizi devam ettireceğiz. Bütün dünya duysun ki medeniyetler şehri Hatay susmuyor, tarafını safını belli ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar teknelere binerek Filistin'e destek verdi. Sahilde bir süre tur atan tekneler etkinliğin sonunda kıyıya yanaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı

Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı
MSB'den 300 kilogramlık patlayıcı taşıyan deniz aracıyla ilgili uyarı

Hamsi avına gidip 300 kilogram bomba ile döndüler! MSB'den uyarı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.