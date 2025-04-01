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Hatay'da Fırtına Denizde 20 Metre Çekilme Yarattı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına denizde 20 metreyi bulan bir çekilmeye yol açtı. Her kış yaşanan çekilmelere oranla bu yılki durum dikkat çekti.

Hatay'da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde fırtına nedeniyle denizde 20 metreyi bulan çekilme yaşandı.

Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkiinde fırtına nedeniyle Akdeniz'de çekilme yaşandı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi. Arsuz ilçesi Karaağaç sahili ve Büyükdere mahallesi mevkiinde yaşanan çekilme yer yer 20 metreyi buldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından Hatay'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına sonrası deniz seviyesi 20 metreyi bulan çekilme meydana geldi. Çekilen deniz seviyesi kamerayla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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