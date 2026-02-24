Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.H.Ç, A.U. ve C.B. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar