Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı
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Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ve H.Ç. isimli iki firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan E.E. ile H.Ç. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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