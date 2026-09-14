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Hatay'da firari 10 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı yerlerde çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda yağma suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Hükümlü cezaevine gönderildi, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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