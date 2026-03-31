Erzin ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce kimlikleri belirlenen S.Ç, Ç.Ç. ve N.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan