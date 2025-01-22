Hatay'da Engelli Vatandaşın Yol Talebine Asfaltla Yanıt
Hatay Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye kullanan 62 yaşındaki engelli Vedi Mengüllüoğlu'nun konteynerinin önündeki yolunu asfaltladı. Mengüllüoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 62 yaşındaki engelli Vedi Mengüllüoğlu'nun talebi üzerine yaşadığı konteynerin önündeki yolu asfaltladı.
Belediyenin açıklamasına göre, şeker hastalığı nedeniyle ayaklarını kaybettiği için tekerlekli sandalye kullanan Mengüllüoğlu, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ndeki konteynerinin yolunun düzeltilmesini istedi.
Talep üzerine çalışma başlatan belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mengüllüoğlu, talebe çözüm üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti.