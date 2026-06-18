Hatay'da 400 keklik doğaya salındı
Hatay'ın Belen ilçesinde, ekosistemin korunması amacıyla Kahramanmaraş'ta yetiştirilen 400 keklik doğaya bırakıldı. Etkinliğe Belen Kaymakamı ve DKMP Müdürü de katıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde ekosistemin korunması için doğaya 400 keklik bırakıldı.
Kahramanmaraş'taki Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen keklikler, Soğukoluk Mahallesi'ne götürüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce (DKMP) düzenlenen etkinlikte keklikler, yaşam alanına bırakıldı.
Etkinliğe, Belen Kaymakamı Onur Şan da katıldı.
DKMP Müdürü Nuri Akın, yaptığı açıklamada, etkinliğin ekosistemin korunması için düzenlendiğini söyledi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli