Hatay'da Ekmek Fırınında Patlama: 9 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan ekmek fırınında meydana gelen patlama nedeniyle 9 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Abdulkerim Yorgun Sokak'taki 2 katlı binanın alt katındaki fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde, yangın sırasında alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle hasar oluşan bina ve iş yerindeki N.B, Y.A, N.B, A.H.K, H.B, N.B, S.B, E.S. ve B.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının söndürüldüğü fırında ekiplerin incelemesi sürüyor.