Hatay'da Düzensiz Göçmenler ve Organizatorler Yakalandı

Hatay'da polis ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmeni ve 3 organizatörü yakaladı. Organizatorler tutuklandı, göçmenler ise Göç İdaresine teslim edildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, 6 Ekim'de Antakya-İskenderun yolu üzerinde şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı bulunmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
