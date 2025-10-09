Hatay'da Düzensiz Göçmenler ve Organizatorler Yakalandı

HATAY'da polis ekiplerinin Antakya-İskenderun kara yolu üzerinde yaptıkları denetimde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Göç İdaresine teslim edilirken 3 organizatör tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, 6 Ekim'de Antakya-İskenderun yolu üzerinde şüphe üzerine iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı bulunmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.