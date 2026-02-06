Haberler

Hatay'da Dönmezler suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonda Dönmezler suç örgütüne yönelik 23 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. Örgütün borç tahsilatı, haraç toplama, tefecilik ve silah kaçakçılığı gibi suçlar işlediği belirlendi.

HATAY'da Dönmezler suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, borç-alacak konularında tahsilatçılık yaptıkları, eğlence mekanı sahiplerinden haraç toplayıp, vermeyenlerin iş yerlerine zarar verdikleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Dönmezler suç örgütünün yöneticileri ve üyelerinin yakalanmasına yönelik Hatay merkezli İstanbul ve Kocaeli'de 2 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskınlar yapan polis, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, '91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, '34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, '1 yazılı senet, '1 hesap ajandası, '22 telefon, '1 bilgisayar ve başkasına ait bir kimlik ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyetteki 7 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç