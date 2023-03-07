HATAY'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Güncel Haberler HATAY'ın Erzin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. HATAY'ın Erzin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgede, olumsuz hava koşulları depremzedelere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarda bulunduğu bölgelerden Hatay'ın Erzin ile İskenderun ilçeleri arasında yağmur yağışı yerini kısa süreliğine doluya bıraktı. Saat 01.30 sıralarında fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle otobanda seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü. Otobanda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü kontrol ışıklarını yakarak, araçlarını durdurup yağışın geçmesini bekledi. Dolu yağışı nedeniyle yol bir anda beyaza büründü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Erzin Hatay Güncel Haberler

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