Hatay'da dilencilik yapan 5 kişiye para cezası
Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde yakalanan 5 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
Hatay'da dilencilik yaptıkları belirlenen 5 kişiye para cezası uygulandı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde dilencilik yapan 5 kişi yakalandı.
Ekipler, bu kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verdi.