Hatay'da dilencilere yönelik denetimlerde 163 kişi yakalandı
Hatay'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan 163 kişiyi yakalayarak cezai işlem uyguladı ve topladıkları paralara el koydu.
Hatay'da dilencilere yönelik zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 163 kişi yakalandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda, dilencilik yaptıklarını tespit ettiği 163 kişiyi yakaladı.
Dilencilere cezai işlem uygulanarak topladıkları paralara el konuldu.
Kaynak: AA / Ali Küçük