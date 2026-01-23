Haberler

Hatay'da dereye düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobilin köprüden dereye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Benlideresi Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 UH 787 plakalı otomobil, köprüden dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 5 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

