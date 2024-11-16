Hatay'da Depremzedeler İçin Engelli Dostu Konut Projesi Başlatıldı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, uzuv kaybı yaşayan depremzedeler için 45 dairelik bir konut projesi başlattı. Proje, sosyal donatı alanları ile engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanacak.
Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hak sahibi olamayan ve uzuv kaybı yaşayan depremzedeler için konut yaptırılacak.
Belediyenin açıklamasına göre, 45 dairelik konut projesinin protokolü, Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bulut İnsani Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı (ICF) ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı arasında imzalandı.
Sosyal donatı alanları barındıracak projedeki daireler, 55 metrekare ve 2+1 oturumlu inşa edilecek.
Konutlar, engelli bireylerin kullanımına uygun tasarlanacak.