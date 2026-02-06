Haberler

Depremin vurduğu Hatay'da anma töreni ve 'sessiz' yürüyüşü

Depremin vurduğu Hatay'da anma töreni ve 'sessiz' yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, 6 Şubat depreminin üçüncü yıldönümünde sokaklarda sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da saat 04.17'de sessiz yürüyüş düzenlendi. Depremin üçüncü yıldönümündeki anma etkinliklerinde, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, felaketin üçüncü yıldönümü dolayısıyla vatandaşlar gece yarısı bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü ve depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların Atatürk Caddesi'nden başlattığı sessiz yürüyüş, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Asrın felaketinin yaşandığı 04.17'deki ilk deprem saatinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 3 semavi dinin temsilcileri tarafından dua edildi.

Burada yapılan duaların ardından kalabalık, Asi Nehri'ne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı

Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı