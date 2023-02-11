Hatay'da depremin 4. gününde gelen kurtuluş: Anne ve oğlu enkazdan böyle kurtarıldı

Hatay'da depremin 4. gününde gelen kurtuluş: Anne ve oğlu enkazdan kurtarıldıHATAY Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi, depremin 4. gününde anne ve 15 yaşındaki oğlunu enkazdan sağ çıkardı.

Hatay'da depremin 4. gününde gelen kurtuluş: Anne ve oğlu enkazdan kurtarıldı

HATAY Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi, depremin 4. gününde anne ve 15 yaşındaki oğlunu enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraşlı merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları umutlu bekleyiş sürüyor. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ederken, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi(ÇEKUT), 15 yaşındaki Sinan isimli bir genci ve annesi Sebahat isimli kadını sağ şekilde enkaz altından kurtardı. Ekipten birinin, 'Seni kurtaracağız buradan oğlum' demesi üzerine gencin 'Çok teşekkür ederim' diye cevap vermesi duygusal anlar yaşattı.