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Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

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Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden yaptırılan Akcurun Mahalle Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden yaptırılan Akcurun Mahalle Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde yıkılan ibadethanenin yerine hayırseverlerin katkısıyla yenisi inşa edildi.

Caminin açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan ihya, inşa ve imar çalışmalarının seferberlik ruhuyla sürdürüldüğünü belirtti.

Yapımı tamamlanan 135'inci camiyi ibadete açtıklarını belirten Masatlı, 51 Kur'an kursu ile 13 gençlik merkezinin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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