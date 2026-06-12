Hatay'da depremlerin ardından 130'uncu cami ibadete açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yerine hayırseverler ile mahalle sakinleri tarafından yenisi yaptırılan Mansurlu Mahalle Camisi, dualarla ibadete açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'ndeki yıkılan cami inşası hayırseverler ve mahalle sakinlerinin desteğiyle tamamlandı.

Dualarla açılışı yapılan camide, Vali Mustafa Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.

Masatlı, daha sonra gazetecilere, depremlerde kentin ağır yaralar aldığını söyledi.

Şehrin her köşesinde ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğünü belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"6 Şubat asırların felaketiyle camilerimiz de ciddi derecede hasar aldı, bu necip millet, hayırsever insanlarımız buradaki dini tesislerimizin de tekrar ayağa kaldırılmasıyla ilgili birtakım çalışmalar içerisine gidiler. Bugün de çok şükür 130'uncu camimizi hizmete açmış olduk. Diğer taraftan 50 Kuran kursumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, 13 de gençlik merkezimiz yine deprem sonrası yapılarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunuldu."

Masatlı, 41 caminin de inşasının sürdüğünü kaydetti.