Hatay'da 6 Şubat Depremlerinin 3. Yıl Dönümünde Anma Töreni
Hatay'da, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Protokol üyeleri, mezarlara karanfil bırakarak dualar etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybettiği kentteki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Programda protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakıp, dualar etti. Program, ziyaretin ardından sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel