Hatay'da deprem sonrası 237. okul açıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 237. okul törenle açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 13 derslikli Şehit Sabri Aksu Ortaokulu'nun açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde hasar alan eğitim altyapısının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Okulun açıldığı Dikmece Mahallesi'nin afetin ardından imara açılan bölge olduğunun altını çizen Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası şu an itibarıyla 14 bin 800 konuta ulaşan TOKİ'nin Türkiye'deki ikinci büyük şantiye alanıdır. Sadece konutların yapılması yetmiyor diğer taraftan da burada eğitim ve sağlık tesisleri yapılması lazım. Bununla ilgili de hem sağlık tesislerimiz hem de spor alanlarımız dahil buraları yaptık. Bugün de 237'nci okulumuzu gururla, mutlulukla açmış olduk."

Okulun Balıkesir'de 1988 yılında uçak düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Teğmen Sabri Aksu'nun ismini yaşatacağını belirten Masatlı, okulun açılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Masatlı ve beraberindeki katılımcılar daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.