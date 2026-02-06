Haberler

Hatay'da depremlerin yıl dönümünde mezarlık ziyaretinde bulunuldu

Hatay'da 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybedenlerin mezarları anma programı ile ziyaret edildi. Vali Mustafa Masatlı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, dualarla hayatını kaybedenleri andı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde afette hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.

Vali Mustafa Masatlı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile diğer protokol üyeleri, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'ndaki anma programına katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından afette yaşamını yitirenler için dua edildi, ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te dünyanın en büyük depremini yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan acının tarifinin mümkün olmadığını belirten Yayman, "Mezarlığa geldiğimizde yaşadığımız felaketin ve acının büyüklüğünü çok daha net biçimde görüyoruz. Allah böyle bir acıyı hiç kimselere yaşatmasın. Burada aslında, insanoğlunun fani olduğunu ve depremin ne kadar acı olduğunu, depreme dayanıklı şehirlerin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

Yayman, depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Öte yandan, deprem mezarlığına gelen aileler de kabirlere karanfil bırakarak dua etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
