Haberler

Enkazdan çıkardığı bez bebeklerini artık birer anı olarak saklıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Şubat depremlerinde evi yıkılan usta öğretici Seval Gücel, enkazdan çıkardığı bez bebekleri anı olarak saklıyor. Deprem sonrası yaşadığı zorlukları ve umudunu paylaşıyor.

HATAY'da halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapan Seval Gücel (55), 6 Şubat depremlerinde eviyle birlikte yıkılan atölyesinin enkazından çıkarılan bez bebeklerini anı olarak saklıyor. Gücel, "Normalde geçimimi bu bebeklerden sağlıyordum ancak artık enkazdan çıkardığım ürünleri, benim için çok önemli bir dönüm noktasını simgeledikleri için birer anı olarak saklıyorum" dedi.

Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde ilkokul yıllarında bez bebek yapmaya başlayan Seval Gücel, yıllar içinde kağıt hamurundan alçıya uzanan üretim sürecini halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak kursiyerlerle birlikte sürdürdü. Eviyle aynı yerde bulunan atölyesinde el emeği bebekler üreten Gücel'in bez bebekleri, 3 yıl önce 6 Şubat'ta meydana gelen yıkım sonucu enkaz altında kaldı. Enkazdan sağ çıkan Gücel, beton parçalarının arasından çıkardığı bez bebeklerini anı olarak saklamaya başladı. Gücel, "Normalde geçimimi bu bebeklerden sağlıyordum ancak artık enkazdan çıkardığım ürünleri, benim için çok önemli bir dönüm noktasını simgeledikleri için birer anı olarak saklıyorum. Yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Ben de bebeklerimle birlikte yaşamaya devam edeceğim. Herkesin hissettiği gibi süreç maalesef çok zor. İnşallah daha güzel günler olacağına inanıyorum ama bunun için biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler