Hatay'da hortum çıktı; denizde dev dalgalar oluştu

Güncelleme:
İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülenirken, Samandağ'da fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Meteoroloji rüzgarın fırtına şeklinde esmesi konusunda uyarılarda bulundu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Samandağ'da da fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

İskenderun Körfezi Büyükdere Mahallesi kıyısında, sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zaman zaman şiddetini artıran dalgalar, sahil kesiminde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Doğu Akdeniz'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
