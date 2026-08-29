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Hatay'da Hortum ve Heyelan: Ulaşımda Aksama

Hatay'da Hortum ve Heyelan: Ulaşımda Aksama
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle denizde iki hortum oluştu, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Yağış sonrası Çevlik-Arsuz sahil yolunda heyelan meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle denizde 2 hortum oluştu. Yağışın ardından Çevlik-Arsuz sahil yolunda heyelan meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Hatay genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik açıklarında fırtına nedeniyle deniz üzerinde 2 hortum çıktı. Hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şiddetli yağış nedeniyle Çevlik-Arsuz sahil yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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