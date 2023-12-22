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Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 12 Tutuklama

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Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İskenderun ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Tutuklama Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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