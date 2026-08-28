Samandağ'da Mahsur Kalan 2 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde dağlık alanda 2 keçisinin mahsur kaldığını gören hayvanların sahibi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, keçilerin bulunduğu alana ulaşmak için çalışma başlattı. Dik ve kayalık arazide yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından keçiler bulundukları yerden güvenli şekilde kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen keçiler, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı