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Samandağ'da Mahsur Kalan 2 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Samandağ'da Mahsur Kalan 2 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu güvenli şekilde kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan keçiler, sahibine teslim edildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde dağlık alanda 2 keçisinin mahsur kaldığını gören hayvanların sahibi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, keçilerin bulunduğu alana ulaşmak için çalışma başlattı. Dik ve kayalık arazide yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından keçiler bulundukları yerden güvenli şekilde kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen keçiler, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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