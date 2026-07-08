Hatay'da Elinde Bıçak Olan Kişi Eşini Dövdü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir konteyner kentte, elinde bıçak olan bir kişi, çocuklarının gözü önünde eşini dövdü. Olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
HATAY'da elinde bıçak olan kişi, çocuklarının gözü önünde eşini dövdü. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen evli çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada eline bıçak alan erkek, yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme- tokat dövdü. Olaya tepki gösteren çevredekiler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı