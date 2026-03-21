Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 Yaralı

Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 Yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

HATAY'da çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 6 şüphelinin gözaltına alındığı olaydan sonra jandarma ekipleri, aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, soba ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA MAHALLEDE VE HASTANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi

Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği

Osimhen'i annesinin yanına götürdü! Nedeni güldürecek
'İran'la konuşmak istiyoruz' diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler

"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler