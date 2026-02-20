Haberler

Hatay'da cip, polis aracına çarptı: 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cipiyle çarptığı polis aracındaki 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan sürücü A.G.'nin 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltındaki A.G.'nin işlemleri devam ederken, yaralı polis memurlarının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
