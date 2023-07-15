Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Belen ilçesi Çakallı mevkii ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Çıkan orman yangınına Hatay Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri tarafından 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Yangın söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçilirken 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.