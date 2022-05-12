Hatay'da çiftçiler tütün ekimine başladı
AA - Mehmet Gürkan - Güncel
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, tütün fidesi ekimine başladı.
ALTINÖZÜ, HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, tütün fidesi ekimine başladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturuyor.
Ailesiyle beraber tütün ekimi yapan Yusuf Öztürk, 9 dekarlık tarlalarına 20 kasa tütün fidesi ektiklerini söyledi.
Öztürk, ekilen tütünlerin 2 ay sonra hasat edileceğini belirtti.
AA / Mehmet Gürkan - Güncel