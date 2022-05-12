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Hatay'da çiftçiler tütün ekimine başladı

AA - Mehmet Gürkan - Güncel
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Hatay'da çiftçiler tütün ekimine başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, tütün fidesi ekimine başladı.

ALTINÖZÜ, HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, tütün fidesi ekimine başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturuyor.

Ailesiyle beraber tütün ekimi yapan Yusuf Öztürk, 9 dekarlık tarlalarına 20 kasa tütün fidesi ektiklerini söyledi.

Öztürk, ekilen tütünlerin 2 ay sonra hasat edileceğini belirtti.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Altınözü, Hatay, Tütün, Güncel, Haberler

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