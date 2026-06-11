Tarım aletinde sıkışan çiftçi yaralandı, olay kamerada

HATAY'da tarlada yonca balyası yaptığı sırada traktöre bağlı tarım aletinde sıkışan çiftçi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Antakya ilçesinde bir tarlada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çiftçi, yonca balyası yaparken traktöre bağlı tarım aletine sıkıştı. Olayı fark eden çevredeki arkadaşları, traktörün kontağını kapatarak makineyi durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı