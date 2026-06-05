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Hatay'da Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

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Hatay'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Başsavcı Harun Karahan, personelin özverili çalışmalarını vurguladı.

Hatay'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başsavcı Karahan, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarına vurgu yaparak, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.

Törene, bazı kurum müdürleri ile infaz koruma memurları katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
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