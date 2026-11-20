Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars'ta 18 Temmuz'da hakkında kayıp müracaatında bulunulan Bezar'ın Hatay'a geldiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bezar'ın kasten öldürüldüğü tespit edilirken, olaya karıştıkları belirlenen M.K, E.C.K, M.Y, Y.D, M.N.Y, N.D. ve A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, E.C.K, M.Y, Y.D. ve M.N.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Antakya ilçesine geldikten sonra kendisinden haber alınamayan Ahmet Nuri Bezar'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda, Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü belirlenmişti.

Bezar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, cesedinin varil içerisinde yakılmaya çalışıldığı ve geriye kalan parçalarının çuvala konularak Asi Nehri kenarına atıldığı tespit edilmişti.

Operasyonla yakalanan şüphelinin yer göstermesi ve ifadeleri doğrultusunda dalgıç polislerce dün Asi Nehri'nde yapılan aramada Bezar'ın cesedi çuval içerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA