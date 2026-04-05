Yüzlerini kapüşonla gizleyip, 150 bin liralık telefon ve aksesuar çaldılar

Hatay'da kapüşonlu iki şüpheli, bir cep telefonu tamircisinden yaklaşık 150 bin lira değerinde cihaz ve aksesuar çaldı. Olay sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HATAY'da yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, girdikleri cep telefonu tamircisindeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki cihaz ve aksesuarları çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 kişi, telefon tamircisi Mert U.'nun iş yerine girdi. Bir süre keşif yapan şüpheliler, vitrinlerdeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki cihaz ve aksesuarları çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin diğerine yalnızca sıfır telefonları almasını söylediği görüldü. Hırsızlığı fark eden Mert U.'nun ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü