Hatay'da Serinyol–Madenli kara yolu ulaşıma kapatıldı

Hatay'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Serinyol–Madenli kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yolun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığı belirtilerek, sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmeleri ve trafik işaretleri ile ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istendi.