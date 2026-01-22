Haberler

Hatay'da Serinyol–Madenli kara yolu ulaşıma kapatıldı

Hatay'da Serinyol–Madenli kara yolu ulaşıma kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Serinyol–Madenli kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

HATAY Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanma nedeniyle Serinyol– Madenli kara yolunun geçici süreyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Hatay'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Serinyol–Madenli kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yolun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığı belirtilerek, sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmeleri ve trafik işaretleri ile ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

Kaynar suya benzin dökünce olanlar oldu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri