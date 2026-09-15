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Hatay'da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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- İş yerine tabancayla ateş açılması güvenlik kamerasınca, operasyon sırasında balkondan kaçmaya çalışan bir zanlının yakalanması polis kamerasınca görüntülendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli ve bu kişilerin evinin balkonundan kaçmaya çalışırken yakalanan firari uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki işletmenin 8 Eylül'de kurşunlanmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sürdü.

Ekipler, olaya karışan şüphelilerin saklandığı ikamete operasyon düzenledi.

Adresteki şüpheliler C.G. ve M.T'yi gözaltına alan ekipler, bu sırada balkondan kaçmaya çalışırken yakaladıkları E.B'nin, uyuşturucu ticareti suçundan arandığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinin kurşunlanması güvenlik kamerasınca, E.B'nin yakalanması ise polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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