Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Defne ilçesindeki bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı dairede hasar oluştu ve binada bulunan kişiler tedbiren tahliye edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çekmece Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binada bulunan kişiler, tedbiren tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.